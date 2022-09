Amsterdam stad met grootste stijging huurprijzen: 3,6 procent

De huurprijzen in het land lagen in juli van dit jaar gemiddeld 3 procent hoger in vergelijking met het jaar daarvoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dat de grootste jaarlijkse stijging sinds 2014. Amsterdam is de stad met de grootste stijging, hier gingen de prijzen met gemiddeld 3,6 procent omhoog.

Het CBS onderzocht de stijgingen in de prijzen van zowel de sociale huurwoningen als die in de vrije sector. Landelijk gezien zijn de huurprijzen in de vrije sector het hardst gestegen, met 3,8 procent. De prijsstijging voor een sociale huurwoning ging gemiddeld met 2,6 procent omhoog.

Als een woning een nieuwe huurder krijgt, mag de verhuurder de huurprijs met meer verhogen, het CBS heeft daarom ook los gekeken naar de huurprijsontwikkeling van woningen met en zonder 'bewonerswissel'. In de stad is het effect daarvan ook goed te zien: in woningen waar een huurder blijft zitten is de prijs gemiddeld met 2,5 procent gestegen, terwijl als er mee wordt gerekend dat de huurder vertrekt de stijging gemiddeld op 3,6 procent uitkomt.

Nieuwe regels

De huurprijzen zijn flink meer gestegen door de komst van de nieuwe regelgeving sinds 1 juli van dit jaar. In tegenstelling tot in 2021 mogen de prijzen voor sociale huurwoningen nu verhoogd worden. Dat wordt gedaan via een vast bedrag, afhankelijk van het inkomen van de huurder.

De huurverhoging voor huurders van vrijesectorwoningen is in 2022 begrensd tot de gemiddelde inflatie van december 2020 tot en met november 2021. Dat betekent dat de huurprijzen voor huidige bewoners met maximaal 3,3 procent mogen worden verhoogd. Wat dat wil zeggen is dat de effecten van de inflatie van het moment nog niet zichtbaar zijn in deze cijfers.