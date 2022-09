Tienduizend mensen zien Manon Pools winnen in Heemskerk: "Zó druk was het nooit eerder"

De kortebaandraverij van Heemskerk is gewonnen door Manon Pools met Hero Baldwin De Heemskerkse pikeur versloeg in de finale Mats Wester, die reed met Panic Launcher.

Pools, de lokale favoriet, was ook in 2018 winnaar op de Marquettelaan. Toen won ze onder zeer slechte weersomstandigheden. Door het barre weer werd de wedstrijd zó lang uitgesteld dat de finale bijna in het donker werd verreden. Vandaag toonde Manon Pools aan ook met een zonnetje te kunnen winnen.

Op de Marquettelaan, traditioneel plaats van handeling, was het drukker dan ooit. Volgens draverijvoorzitter Gerard Post Uiterweer waren er ongeveer tienduizend toeschouwers. "Zóveel mensen bij elkaar, dat heb ik hier nooit eerder gezien."

Het was voor de eerste keer sinds 2019 dat de kortebaandraverij werd gehouden. Manon Pools is de dochter van Aad Pools, 'Mister Kortebaandraverij.' Hij verloor in de eerste omloop van Bo Sprengers, zijn vroegere leerling. Sprengers ging er met Doc Holiday in de derde omloop uit.

