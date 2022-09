Eerste campinggasten arriveren in IJmuiden voor F1-weekend

Een groep van vier vrienden is vandaag vanuit de Achterhoek vertrokken richting IJmuiden, en dat is niet voor het eerst. "Vorig jaar hadden we ook kaarten maar waren we uitgeloot. Toen stonden we hier op hetzelfde plekje maar konden we niet terecht bij de race. We zijn wel gegaan."

Danielle Lubbers vertelt dat het afgelopen zomer sowieso al druk was op de camping. Toch blijft dit Formule 1-weekend bijzonder. Zo'n 100 gezelschappen arriveren op dezelfde dag bij de camping. "De mensen beginnen binnen te druppelen. De hoofdmoot komt vandaag na het eten maar het wordt sowieso heel gezellig. Vandaag hebben we 72 reserveringen en morgen de laatsten, dan is het vol."

Een andere groep F1-fanaten verklapt hoe ze morgen richting het circuit gaan. "Als het goed is nemen we... daar moeten we misschien niet te veel over zeggen, anders gaat iedereen natuurlijk heen. Maar: in principe gaan we met de trein. Er zitten er een paar bij ons, die houden niet zo van fietsen."

De groep Achterhoekers is beter voorbereid dan vorig jaar, zo vertellen ze. "Elektrische fietsen. Vorig jaar hadden we gewone fietsen bij ons, dat viel ons wel een beetje tegen door de duinen heen. We hadden alleen gekeken naar de afstand, 18 kilometer, dat kunnen we wel met een gewone fiets. Dit jaar hebben we de elektrische fiets bij ons."

Goodiebags

Danielle en haar collega's doen tijdens dit weekend net een beetje extra werk om het de gasten naar hun zin te maken. "De gasten krijgen van ons allemaal een fietsroute mee, met hoe ze in Zandvoort komen. We hebben een goodiebag, die krijgen ze uitgedeeld per reservering en we proberen het de mensen allemaal naar hun zin te maken."

Tot slot hebben de campinggasten nog wat tips voor dit weekend: "Veel bier drinken, goed smeren en genieten van de wedstrijd!"