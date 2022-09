Van Dynastie tot Doorzon, de duurste en goedkoopste huizen in Zaanstreek-Waterland

Het duurste huis van Den Ilp kost 3,8 miljoen euro en wordt beschreven als een uniek landhuis met stoeterij. Volgens de makelaar zijn er al diverse kapers op de kust. Wie geen miljonair is en toch in de regio wil blijven, kan voor twee ton terecht in Wormerveer. Dan heb je nog geen CV en mis je een aansluiting op het riool.

Je moet al snel een slordige één miljoen euro meenemen wil je in Landsmeer wonen. Dat is tenminste de gemiddelde vraagprijs voor een huis in het dorp. Dat de prijzen van de huizen in Landsmeer zo hoog zijn komt, volgens Niels Eering van 11 Makelaars, omdat het dorp onder de rook van Amsterdam ligt ingeklemd tussen twee natuurgebieden. "Ik zie vooral veel 'nieuw geld' en weinig 'oud geld'."

Goudkust

Landsmeer doet zijn naam als goudkust eer aan, met een gemiddelde WOZ-waarde van 487.000 euro is het de duurste gemeente boven het Noordzeekanaal. Hiermee staat Landsmeer opeens op de 11de plek met de meest waardevolle huizen in Nederland. "Het is geen wedstrijdje", zegt Eering "Wij verkopen hier nou eenmaal huizen in Landsmeer en niet in Den Helder."

Opknappertje

In Zaanstad ligt dat gemiddelde een stuk lager (308.000 euro). Veel oude huizen in Zaanstad hebben problemen met de fundering. Edwin Buis noemt het huis in de Oranjestraat origineel en authentiek, maar waarschuwt dat er wel nog wat moet gebeuren." Nieuwe keuken, de badkamer, aansluiten op het riool, fundering zou ik zeker aanpakken, isolatie kan je nog een en ander aan veranderen en voor de rest afwerking."

In onze provincie zijn de huizen in Bloemendaal (828.000) gemiddeld het meeste waard en in Den Helder (184.000) het minste.