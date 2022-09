Amsterdam NL V 'Upcycling' is hip in de modewereld, maar er hangt (nog) een duur prijskaartje aan

Steeds meer modeontwerpers doen aan 'upcycling': een term in de modewereld die wil zeggen dat je van een oud stuk stof een nieuw kledingstuk maakt. Ook tijdens de Amsterdam Fashion Week is het een belangrijk thema. Model en klimaatactivist Kiki Boreel liep mee in de show, in een pak van hotellinnen afkomstig uit het Amrâth Hotel.

De reden voor kleding van tafellinnen? "Ik kan het niet over m'n hart verkrijgen om nog aan de enorme afvalberg bij te dragen die er al is", zegt Diek Pothoven, één van de designers van het modemerk Martan. Voor zijn pak van tafellinnen moet je trouwens aardig wat neerleggen. "200, 300, 400 euro." Kiki Boreel is nu acht jaar model. Eerder werkte ze voor zogenoemde Fast Fashion-ketens, modegiganten die een goedkope en vaak veranderende collectie hebben. Niet echt duurzaam, dacht Boreel, die het sinds dit jaar over een andere boeg gooit: "Ik focus me alleen op merken die serieus bezig zijn met duurzaamheid. Ik denk bijvoorbeeld na of ze natuurlijke materialen gebruiken, hoe ze met afvalverwerking omgaan en of de kleding recyclebaar is. Ook spreek ik me uit tegen overproductie en greenwash campagnes (waarbij bedrijven ten onrechte zeggen dat ze duurzaam zijn, red.). Dan pak ik m'n camera erbij en zet ik boze filmpjes op Instagram."

Quote "Ik kreeg wel 15 outfits op een dag aan. Soms wel 20 dezelfde shirtjes op een dag" kiki boreel, model en activist

De reden voor haar switch? "Ik heb heel veel shoots voor e-commerce gedaan. Dan kreeg ik 15 outfits op een dag. Deed ik soms wel twintig dezelfde shirtjes aan. Zo'n massaproductie. Ik begon meer en meer te lezen over fast fashion. Toen heb ik besloten daar vanaf te stappen." Marketingtool Stijn de Vries, die voor diverse modebladen schrijft, ziet dat de aandacht voor duurzaamheid groeit in de modewereld. "Er zijn veel jonge designers die oude stoffen hergebruiken en nadenken over verduurzamen." Ook mode-expert Arno Kantelberg ziet de ontwikkeling, maar maakt wel een kanttekening. "Die trend is zeker gaande en is ook best wel groot. Ook overigens omdat het marketingtechnisch best een slimme boodschap is. Dat je het goed voor hebt met moeder aarde. Het is voor een groot deel intrinsiek, maar ook een groot deel opportunistisch. Maar opportunisme is geen slechte brandstof als het maar een goed effect heeft."

Kiki Boreel beaamt dat. "Ik weet dat duurzaamheid een core value is voor Martan, maar natuurlijk is het ook een goed verhaal." Toch zijn er volgens Boreel ook genoeg modebedrijven die misbruik maken van de trend. "Helaas zijn er ook ketens die een milieubewuste collectie maken, maar daarnaast huidige collectie laten blijven bestaan. Daarmee promoten ze extra consumptie. Die bedrijven gebruiken het als marketingtool is. Dat is jammer." Naaien en breien Maar waar moet de gewone Amsterdammer dan shoppen, want niet iedereen kan een honderden euro's kostend pak van tafellinnen betalen. Daarvoor heeft modejournalist De Vries nog wel wat tips in petto: "Je kan in de kast van je opa of oma duiken en dan zet je daar een schaar in. Je kan ook heel veel bij winkels lenen tegenwoordig. Dan huur je kleren per dag en breng je het na een feestje weer terug. Of leer naaien en breien. Dat staat ook nog op mijn eigen lijstje om te doen." "En kijk anders naar producten van 100 procent katoen. Niet van olie en niet van plastic", vult Boreel aan. Ook ziet het model tweedehands kleding als goede optie. "Ik hoop dat mensen die wel duurzame kleding kunnen betalen het doen, er lang gebruik van maken en het daarna naar een vintage winkel brengen. Zodat mensen met een kleine portemonnee ook in goede kleding kunnen lopen en niet in een afgedankt shirtje van de Zara hoeven lopen."