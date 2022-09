Statenlid wil extra geld naar wildopvang de Bonte Piet na sluiting wildopvang Den Helder

Sinds het wegvallen van vogelasiel De Paddestoel in Den Helder is het voor de medewerkers van de Bonte Piet in Midwoud nog drukker. Partij voor de Dieren wil dat de provincie de opvang steunt, door ze een deel van de 100.000 euro te geven, dat al sinds 2019 op de plank ligt.

NH Nieuws / Maarten Edelenbosch

De Bonte Piet is inmiddels nog maar de enige wildopvang in de Noordkop. De Helderse opvang De Paddestoel sloot vorige maand namelijk noodgedwongen de deuren, omdat er een tak op het dak was gevallen. Daar kwam asbest bij vrij en dat was de nekslag voor De Paddestoel. Het asiel wachtte al jaren op een nieuw verblijf, maar dat kwam maar niet van de grond. "Hoe erg het ook is, het is klaar", vertelde beheerder Ruth Kraak destijds. Tekst gaat verder onder verwijzing.