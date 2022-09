Veel politie op eerste schooldag Amsterdamse school voor jongen met balletjespistool

Bij het Comenius Lyceum in Amsterdam Nieuw-West was vanochtend veel politie aanwezig. Er was een melding gemaakt van een mogelijk vuurwapen. Uiteindelijk bleek dat een leerling een balletjespistool mee had genomen op de eerste schooldag.

Rond 10.50 uur kreeg de politie de melding dat een jongen was gezien met vermoedelijk een vuurwapen. De politie nam het zekere voor het onzekere en rukte grootschalig uit naar de middelbare school. Volgens een tipgever met maar liefst zes politieauto's.

Bij aankomst troffen ze een minderjarige jongen aan met een balletjespistool. Volgens de tipgever zou het gaan om een tweedeklasser. De woordvoerder van de politie laat weten dat de jongen even meegenomen is naar het bureau en dat het wapen in beslag is genomen. In overleg is er vervolgens besloten om geen proces-verbaal op te stellen. De jongen moest worden opgehaald door zijn ouders.

Reactie Comenius Lyceum

"De kinderen gaan op vakantie en nemen dan speelgoed mee. Ze zijn dan enthousiast om het te laten zien", laat rector Freek Op 't Einde weten. "Een groepje had pauze en zij liepen met het speelgoedpistool over straat, daarna liepen ze de school in en dat heeft iemand gezien. De politie pakt dit groot op en dat vind ik netjes."

Op 't Einde laat weten dat hij de ouders meteen heeft gebeld en wil ook aan de andere ouders meegeven dat ze de kinderen het speelgoed niet mee moeten laten nemen naar school. "Je kan het daar makkelijk kopen, maar het is hier gevaarlijk. Het is dom dat je zo'n ding meeneemt." De jongen krijgt verder van de school geen straf, volgens de rector is hij genoeg gestraft.

Waarschuwing politie

De politie ziet al een langere tijd dat er na de vakantie veel nepwapens meegaan vanaf de vakantieadressen. In Nederland is het verboden, maar volgens de politie is het ook levensgevaarlijk. De politie kan namelijk soms slecht onderscheidt maken tussen de echte en nepwapens.

"Ik heb dat zelf ook wel meegemaakt. Dan trek ik ook mijn vuurwapen, omdat ik ervan uit ga dat ik met een echt vuurwapen te maken heb, want daar handelen we namelijk naar", liet politiewoordvoerder Rob van der Veen eerder weten aan AT5.