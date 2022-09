Amstelveens echtpaar krijgt na inbraak deel waardevolle spullen terug: "Onvervangbaar"

Een bestolen echtpaar uit Amstelveen heeft goed nieuws gekregen van de politie: een deel van de spullen die in juli uit hun woning werd geroofd, is gevonden in de gemeente Haarlemmermeer. Het is een doekje voor het bloeden, want de waardevolste spullen zijn wel verdwenen.

Politie Haarlemmermeer

Die waarde is niet alleen uit te drukken in geld. Aan veel van de gestolen sieraden hecht het echtpaar emotionele waarde. Een erfstuk is bijvoorbeeld niet teruggevonden. Ze zijn er kapot van. "Voor ons zijn die spullen misschien wel 100.000 euro waard", vertelt de mannelijke bewoner van het huis tegen NH Nieuws. Hij wil anoniem blijven.

Quote "Ik snap niet hoe je dit een ander aan kan doen" Slachtoffer inbraak

De gebeurtenis heeft veel impact gemaakt op de Amstelveners. "Alles is overhoop getrokken. Ze zijn echt overal doorheen gegaan", vertelt de man snikkend. "Het slot is ook compleet vernield en we moeten veel opnieuw kopen. Maar sommige spullen zijn dus niet te vervangen. Ik snap niet hoe je dit een ander aan kan doen", besluit hij. De man heeft geen hoop dat hij de rest van zijn spullen ooit nog terugziet. "Die zijn al lang verkocht natuurlijk."

Aantal inbraken in de regio Het aantal woninginbraken in Amstelveen loopt de afgelopen jaren gelukkig terug. In 2017 werd 405 keer ingebroken, terwijl dat in 2021 nog maar 186 keer gebeurde. De teller staat tot en met juli dit jaar tot 118. De politie deelde deze maand nog blij op Facebook dat Amstelveen twee weken inbraakvrij was geweest. Ook in Haarlemmermeer is het aantal inbraken weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Waar in de eerste vijf maanden van 2021 'maar' 49 keer werd ingebroken, staat de teller dit jaar al op 139 inbraken. Dat blijkt uit cijfers van de politie.