Van een dertig jaar oude bomenrij, naar kaalslag: meeste iepen zijn gekapt

De verwachte kaalslag, vanwege de zieke iepen aan de Lekerweg in Wijdenes, is in volle gang. De eerste 140 bomen zijn inmiddels al gekapt.

De resterende iepen, 16 in totaal, worden pas over vier weken gekapt. "Daar nestelen nu nog vogels. Die zullen over vier weken uitvliegen, waarna ze gekapt zullen worden", aldus woordvoerder Jorrit Voet van het waterschap.

Ook het oogstseizoen is begonnen in Wijdenes. Het waterschap is dan ook blij dat het meeste werk erop zit. "De weg is nu vrij voor verkeer."

De takken worden volgens het waterschap versnipperd tot zaagsel, bestemd voor Slijkerman Stalstrooisel uit 't Veld. "Die verwerken het tot biomassa. De gezonde en volgroeide bovenstammen worden verkocht aan de houtindustrie, waar ze een duurzame herbestemming zullen krijgen."

Iepen voor terug

Een afvaardiging van buurtbewoners kon in juni meedenken over welke soort bomen er teruggeplaatst moesten worden. Die zien er graag elzen voor terug. In november worden ze geplant.

Naar aanleiding van een omgevallen boom tijdens de januaristorm bleek dat de iepen aan Lekerweg ziek waren. De geënte bomen bleken slecht geworteld te zijn, waardoor ze een bedreiging vormden voor de samenleving. "De kans om omwaaien is daardoor groter dan ooit. Zeker omdat er ook in de zomer fikse stormen kunnen voorkomen", liet het waterschap toen aan NH Nieuws weten.

Dertig jaar geleden werden er al methodes bedacht om de iepenziekte tegen te gaan, een veel voorkomende ziekte in West-Friesland. Het werkt op veel plekken, maar in Wijdenes niet.