Voor oorlog gevluchte Bassam (30) en Eyad (39) zitten nu veilig in Amstelveens hotel

Om asielzoekerscentra te ontlasten moeten in Noord-Holland in de maanden juli en augustus ruim 1.900 statushouders worden opgevangen. Twee van hen zijn Bassam (30) en Eyad (39). Zij hebben na een levensgevaarlijke vlucht uit oorlogsgebied en verblijf in verschillende opvanglocaties door het hele land onderdak gevonden in een hotel in Amstelveen.

Bassam vluchtte net als miljoenen Jemieten uit zijn land voor de oorlog. Via vijftien landen, waaronder Saudi-Arabië, Iran, Irak en Albanië komt Bassam via Duitsland in Nederland terecht. Ruim een week verblijft hij in het veelbesproken aanmeldcentrum Ter Apel, waarna hij via Almere een plek krijgt toegewezen in een Amstelveens hotel (naam en adres zijn bekend bij redactie).

Moeder nog in Jemen

In Jemen bezat Bassam als boer een stuk grond, waar hij jarenlang zijn eigen groenten verbouwde. Hij studeerde er, maar besloot een jaar geleden dat de situatie te onveilig was geworden. "Mijn moeder woonde bij me in. Zij is daar nog", vertelt hij aan verslaggevers van NH Nieuws.

"Gelukkig was ik vlak voor de chaos weg uit Ter Apel en kreeg ik onderdak in Almere", gaat Bassam verder. Daar heeft hij een aantal maanden gewoond voor de man naar het hotel in Amstelveen werd gebracht.