Ons Dorp: De aantrekkingskracht van de kermis in de jaren '60

In de jaren '60 was de kermis ongekend populair. "Daar moest je gewoon geweest zijn", vertelt liefhebber en kenner Jan Boots in deze aflevering van Ons Dorp. De attracties werden groter en spectaculairder. Zo kwam begin jaren '60 voor het eerst de achtbaan naar Alkmaar. En ieder jaar kwam er wel een nieuwe attractie bij die hoger of sneller ging dan de vorige.