Enkhuizen mag niet minder betalen aan ambtelijke samenwerking en moet portemonnee trekken

Sinds de samenwerking in 2015, betaalt Enkhuizen het meeste geld. In totaal 13 miljoen euro per jaar, 37 procent van het totale budget. Toen omdat Enkhuizen de meeste ambtenaren inbracht. Maar de gemeenteraad van de havenstad vindt het genoeg geweest, en wil dat iedere gemeente evenveel betaalt.

De houding van Enkhuizen zorgde bij Stede Broec en Drechterland voor flinke irritaties. Er was namelijk al een nieuwe verdeling gemaakt door een externe commissie. Daardoor ging de bijdrage van Enkhuizen al omlaag, de andere twee gingen meer betalen. Maar voor de Enkhuizer raad was het niet genoeg.

En dus kwam het einde vorig jaar tot een hoorzitting op het Provinciehuis in Haarlem. Gedeputeerde Staten wees het verzoek van Enkhuizen in januari ook al af. Volgens de provincie is het eerdere voorstel van de externe commissie zorgvuldig tot stand gekomen. Dat besluit is nu definitief geworden.

Hoger beroep?

Of Enkhuizen met de verdeelsleutel akkoord gaat, is nog niet duidelijk. Als de gemeente in beroep wil gaan, zal de raad naar de rechter moeten stappen. Of het zover gaat komen, is ook nog niet bekend. "Wij hebben de uitspraak nog niet ontvangen. Zodra de uitspraak binnen is, gaan we deze grondig bestuderen en zal de raad een besluit maken", aldus Peter Pels, griffier van Enkhuizen.