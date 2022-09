Strijd barst los: welke omroep krijgt de zendmachtiging voor Dijk en Waard en Alkmaar?

Wie mag de komende jaren de lokale omroep zijn voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard? Nu de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk de nieuwe gemeente Dijk en Waard vormen is de strijd om de zendmachtiging losgebarsten. Er zijn drie partijen in de race, deze week neemt het college van de gemeente een besluit.

Omdat de vergunningsaanvraag in dit geval gedaan wordt door de lokale omroep in Alkmaar moet ook de gemeenteraad van Alkmaar zich hierover uitspreken. Dat betekent dat, in het voor Van der Veens meest zwarte scenario, hij beide vergunningen kan kwijtraken.

Ondanks het feit dat er nu twee nieuwe partijen aan de deur rammelen om het stokje van Van der Veen over te nemen, heeft hij alle vertrouwen in een goede afloop. Van der Veen verzorgt ook voor Alkmaar de lokale nieuwsvoorziening en hij wil met zijn organisatie graag een streekomroep worden.

"Als er nu in elke gemeente een andere omroep was dan zou het natuurlijk logisch zijn, maar we waren voor Heerhugowaard en Langedijk al de lokale omroep", vervolgt Van der Veen. "Ik vind dat erg bureaucratisch. Ik begrijp dat dit de regels zijn van het Commissariaat van de Media, maar het is wel frustrerend."

Op dit moment is Dijk en Waard Centraal de omroep die de lokale nieuwsvoorziening voor zijn rekening neemt. De omroep was al voor de fusie in allebei de gemeentes actief als lokale omroep. Het irriteert directeur Richard van der Veen dan ook dat hij nu na twee jaar opnieuw een plan moet indienen: "Aan de ene kant is het goed dat je niet achterover gaat leunen en dat andere partijen ook een kans krijgen. Maar je kan op deze manier geen langetermijnplanning maken."

De redacties van NH Nieuws en Streekstad Centraal (waar ook Dijk en Waard Centraal onder valt) werken sinds 1 september 2021 redactioneel samen . Het doel is daarbij om de lokale journalistiek in de regio Alkmaar te verbeteren.

Als je als omroep in twee gemeentes tegelijkertijd actief bent, heeft dat volgens Van der Veen veel voordelen. "Geld is altijd een issue bij lokale omroepen", aldus Van der Veen. "Op deze manier kun je veel geld besparen. Alle kanalen draaien bijvoorbeeld op dezelfde servers. Je moet er nooit van uitgaan dat we de zendmachtiging zomaar krijgen, maar ik heb er wel vertrouwen in. We hebben de afgelopen jaren wel ons visitekaartje afgegeven."

Geen hoge pet

Maar over dat visitekaartje zijn de andere partijen die zich hebben ingeschreven minder te spreken. John Geels, van Streekradio 072, wil net als Van der Veen een streekomroep worden. Hij heeft de licentie voor Heiloo in handen en werkt samen met lokale omroepen in Bergen, Uitgeest en Castricum.

Volgens Geels, die in de jaren 90 nog samenwerkte met Van der Veen, stelt de omroep van zijn vroegere collega niks voor. "Die club daar neemt alles over van NH Nieuws en de krant, ik heb daar niet zo'n hoge pet van op. Wij werken nu al veel samen met andere lokale omroepen en dat is precies wat het Commissariaat van de Media voor ogen heeft. Ik schat daarom onze kansen erg groot in."

Talent

De andere uitdager is Aldwin van Elsas van RTV Dijk en Waard. Hij vindt vooral dat radio op dit moment het ondergeschoven kindje is bij Dijk en Waard Centraal. "Ze draaien nu alleen maar non-stop muziek en nieuwsbulletins. Wij willen een lokale omroep zijn waar mensen hun hobby uit kunnen oefenen en waar talent een kans krijgt."

Als voorbeeld noemt Van Elsas Tour de Waard: "Bij de wielerronde staan we daar met vijftien man en doen we de hele dag verslag. Dijk en Waard Centraal stond er met een cameraman en zendt uiteindelijk een filmpje uit van 1.30 minuten. Hun website ziet er overigens super uit, maar wij vinden dat radio het belangrijkste is bij een lokale omroep en dat missen we."