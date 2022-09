Tuitjenhornse fotografe legt ruige rock-'n-rollscene vast in liefdevolle portretten

Kleurrijke petticoats, vetkuiven, tattoos, ronkende Cadillacs en opzwepende muziek, Anno van der Heide is er dol op. In de afgelopen jaren was de fotografe uit Tuitjenhorn kind aan huis in de Cruise Inn, een rock-'n-rollhonk in Amsterdam. Ze maakte er prachtige portretten van oude en jonge rockers. "Het mooie aan deze scene vind ik dat achter die ruige uitstraling vaak van die lieve mensen schuil gaan." In Culture Club, het cultuur en muziekprogramma van NH, een reportage over Anno.

Op de foto zien we een meisje dat zo uit de jaren 50 lijkt te zijn weggelopen en verschrikt opkijkt, misschien omdat een ruige rocker zijn broek omlaag trekt en zijn getatoeëerde billen laat zien. Fotografe Anno van der Heiden vindt het leuk om mensen op grappige momenten vast te leggen. Een jongen met flaporen en een enorme vetkuif kijkt je lachend aan vanaf de foto. Ze maakt haar foto's op festivals en bij rock-'n-rollhonk Cruise Inn in Amsterdam. "Ik loop dan rond met mijn camera, maak een dansje en kijk om me heen en dan sla ik toe", vertelt Anno. Ze maakt contact met mensen, dat zie je als je de foto's ziet. Een soort vrouwelijke Ed van der Elsken. "Als je mij met hem vergelijkt dan zie ik dat als groot compliment. Ik vind zijn werk erg mooi", lacht Anno. Tekst gaat door onder de foto.

Rock'n rollmeisjes - Anno van der Heiden

We gaan met Anno mee op bezoek bij Hans en Lya in Alkmaar. Hun hele huis is in rock-'n-roll stijl met verschillende jukeboxen uit de jaren 50, een colaflesjes-automaat en talloze portretten van Elvis aan de muur. Het stel is geheel in stijl gekleed met door Lya zelf genaaide kleding. Als 'Shake, rattle and roll' van Elvis Presley uit de jukebox klinkt, beginnen Hans en Lya spontaan te dansen. Voor Anno het ideale moment om haar fototoestel te pakken. "Dit gebeurt spontaan en dan vind ik het leuk om foto's te maken", zegt ze. "Ik zet mensen nooit neer." Als Hans en Lya hun jaren 50 slaapkamer laten zien, vraagt ze dan ook niet of het stel even op het bed wil poseren. "Nee, als ze het spontaan zouden doen, dan zou ik wel een foto maken", lacht Anno. Tekst gaat door onder de foto.

Ruige rockers door fotografe Anno van der Heiden

Van de serie rock-'n-rollportretten wil Anno van de Heiden het fotoboek Keep on Rockin' uitbrengen. Op dit moment probeert ze dat via crowdfunding bij Voordekunst te realiseren.