Zomerse temperaturen tijdens Formule 1-weekend: "Droog, zonnig en warm"

Het weer zal geen spelbreker zijn voor de Formule 1-race in Zandvoort dit weekend. Volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser blijft het dit weekend naar alle waarschijnlijkheid zonnig en droog. "Alleen op zaterdag is er een kleine kans op een bui."

Het spektakel van de Dutch Grand Prix in Zandvoort gaat bijna beginnen. Morgen is de eerste dag van het race-weekend, die in het teken staat van de vrije trainingen. Wie naar Zandvoort komt, kan zijn oranje T-shirt aantrekken. "Het weer is vergelijkbaar met vandaag, droog en zonnig met een temperatuur van 26 graden."

Regen tijdens kwalificatie?

Zaterdag en zondag blijft het in Zandvooort ook rustig qua weer. "Het hele weekend wordt het een prima temperatuur, tussen de 24 en 26 graden. Zaterdag is er iets meer bewolking en kans op een kleine bui. Maar het kan ook zijn dat die oplost", stelt Visser gerust.

Op zondag, de dag van de race, blijft het naar alle waarschijnlijkheid droog, zonnig en warm. Gunstig weer voor supporters die naar Zandvoort komen dus. En voor de coureurs op het circuit? "Die gasten weten zelf wanneer ze hun banden moeten verwisselen", lacht de weerman.