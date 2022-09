Noord-Holland gevaarlijke fietsprovincie, Heemstede en Zandvoort meest onveilig

Voor fietsers is Noord-Holland niet de meest veilige provincie, vooral in Heemstede en Zandvoort is het gevaarlijk. Vergelijkingssite Independer zette cijfers van Rijkswaterstaat op een rijtje en daar kwam onze provincie niet goed uit de bus: we zijn de op één na onveiligste fietsprovincie van het land.

Noord-Holland is in landelijk perspectief een van de gevaarlijkste provincies om te fietsen: alleen in Zuid-Holland gebeurden in 2020 meer ongelukken met fietsen. Per 10.000 inwoners hadden 5,9 Noord-Hollanders een ongeluk met hun fiets of e-bike. In Zuid-Holland gaat het om 6,5 ongelukken per 10.000 inwoners.

Waar je het meeste moet uitkijken? In Zandvoort gebeurden 8,7 fietsongelukken per 10.000 inwoners, net als in Heemstede. Alkmaar staat daar net onder met 8,6 fietsongevallen per 10.000 inwoners. Dat ligt dus fors hoger dan het provinciale gemiddelde.

Bekijk hieronder op de kaart hoe veel fietsongelukken er in 2020 in jouw gemeente gebeurden