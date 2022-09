Vrolijke hiphop van Fokke Simons op Zomerpop in Hoogwoud en andere tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor de komende week; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Deze week gaan we springen op muziek in Hoogwoud, gekke auto's bewonderen in Zandvoort en Japan opsnuiven in Amsterdam.

Fokke Simons - NH Nieuws

Uitgaanstip 1; Zomerpop in Hoogwoud Op 2 en 3 september vindt het jaarlijkse muziekfestival Zomerpop plaats in het West-Friese Hoogwoud. Het belooft een spetterende editie te worden met klinkende namen als Van Dik Hout, Pater Moeskroen en Wolter Kroes. Naast deze oudgedienden staan er ook relatieve nieuwkomers op het podium zoals Meau, The Vices en de Nederlandstalige rapformatie Fokke Simons uit Amsterdam.

Uitgaanstip 2; Car Art Zandvoort Dit weekend staat Zandvoort natuurlijk helemaal in het teken van de Grand Prix. Om je passie voor auto's te botvieren kun je naast het circuit ook terecht op de boulevard bij de tentoonstelling Car Art. Daar staan de meest kunstzinnige en waanzinnige auto's. Ook in het Zandvoorts Museum is autokunst te zien. Tekst gaat verder na de foto

Car Art Zandvoort

Uitgaanstip 3: Mono Japan Fair 2022 in Amsterdam Ben je gek van Japan of wil je er alles over leren dat kan op de Mono Japan Fair in Amsterdam. Naast Japanse kunst en kleding zijn er allerlei workshops waarin bezoekers kennismaken met Japans eten, de Japanse theeceremonie, Japans schaken of met modder kleding verven. Mono Japan Fair is van 2 tot en met 4 september in Loods 6 op het KNSM eiland in Amsterdam.

Mono Japan Fair - Mono Japan Fair