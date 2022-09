Oekraïeners moeten deze winter buiten douchen: vertraging voor 'vluchtelingenwijk' Eemnes

Het wijkje voor Oekraïense vluchtelingen in Eemnes loopt flinke vertraging op. Dit najaar staan de geplande 32 appartementen er zeker nog niet. Dat betekent een langer verblijf in de noodopvang van kerkgebouw De Wel. Maar of de noodopvang wel een goede locatie is om de winter door te brengen, is de vraag: de vluchtelingen moeten nu al buiten douchen.

Eemnes vangt zo'n twintig vluchtelingen - voornamelijk vrouwen met kinderen - op in De Wel. Het ontmoetingscentrum doet nu al maanden dienst als noodopvang. Nadat deze tijdelijke plek was geopend, kwam al snel het idee naar boven om goede, tijdelijke woningen te bouwen voor de vluchtelingen, zodat de vluchtelingen voor de komende jaren een goed dak boven hun hoofd hebben.

De levering van de appartementen zelf is flink vertraagd. Eemnes is immers niet de enige gemeente in Nederland die met zo'n project bezig is. Daar komt bij dat het bouwrijp maken van de grond en dan vooral het verkrijgen van de kabels en de leidingen veel langer gaat duren dan is verwacht.

Geschrokken

Volgens de wethouder moet er een zogeheten 'middenspanningsstation' komen op de Barbeelstraat. Daar zit momenteel een levertijd op van 32 weken, terwijl met een termijn van 16 weken was rekening gehouden. "Daar zijn we ook van geschrokken", aldus Reijn. Eemnes probeert er toch de gang in te houden en hoopt materialen te kunnen huren en leasen, zodat het wijkje er toch eerder is.

Voor de zekerheid heeft de gemeente nieuwe afspraken gemaakt met de huidige noodopvang over de duur van de opvang.

Tot en met 31 maart kan het kerkcentrum dienst blijven doen als noodopvang. Nu het wijkje voor Oekraïners er zeker niet voor kerst is, moeten de vluchtelingen de winterperiode daar doorbrengen en dat is verre van ideaal.

Schotten en gordijntjes

"De ruimtes zijn afgescheiden met schotten en gordijntjes en de mensen moet buiten douchen. Is de huidige noodopvang ongeschikt voor de winter? Het college vindt van niet; ik vind van wel", stelt PvdA-fractievoorzitter Marcus van den Brink. Samen met zijn collega's van de VVD en D66 stelde hij vragen hierover aan burgemeester en wethouders.

Ondanks het aandragen van ideeën, zoals de Oekraïense dan onderbrengen in de tiny houses die al wel leverbaar zijn, blijkt er geen ander alternatief te zijn. Reijn had het liever ook allemaal anders gezien. Hij zegt dat Eemnes alles op alles zet om het wijkje zo snel mogelijk te kunnen realiseren. Ondertussen moeten er aanpassingen gedaan worden bij De Wel. "Want de vluchtelingen moeten er fatsoenlijk kunnen zitten", meldt de wethouder tot slot.