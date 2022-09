Juriste van Milena 'weer benadeeld en misleid door overheid': "Het beleid klopt niet"

De juriste van de Milena (15), Eliza Tsjoepieva, voelt zich 'weer benadeeld en misleid door de overheid'. Het tweetal werd door het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Met goede hoop vertrokken ze naar Den Haag, maar uiteindelijk liep het gesprek uit op een grote teleurstelling. "Ondanks dat we alle procedures van het beleid opvolgen, wordt er niet gekeken naar de individuele zaak van Milena."

Begin dit jaar diende Tsjoepieva de petitie - die meer dan 40 duizend keer ondertekend is - in bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En met dit verzoekschrift ging de juriste er vanuit dat er uiteindelijk gekeken zou worden naar de individuele zaak van Milena, die al ruim drie jaar ondergedoken zit op een zolder in West-Friesland. Maandenlang hoorde Tsjoepieva niks, totdat ze na talloze mailtjes en belletjes zelf werd gebeld door het ministerie. "Ze boden hun excuses aan voor de vertraging en daarna werden we uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met Sietske Duller, waarnemend directeur Migratiebeleid."

Op 26 juli reizen de juriste, Milena en haar familie af naar Den Haag. "Het gesprek zou hoop bieden, maar toen we eenmaal in gesprek gingen, vertelde de waarnemend directeur dat ze de zaak niet inhoudelijk gaan behandelen." De mededeling zorgde voor een grote teleurstelling bij Milena.



"Maar waarom zijn we hier dan?", vroeg Milena zich hardop af. De Armeense familie beschikt over weinig financiële middelen en voor hen was het een hele uitdaging om naar Den Haag af te reizen. "Ze wilden ons verhaal aanhoren", aldus Tsjoepieva. "Maar dat hebben we al zo vaak verteld en daar schieten we helemaal niks mee op." Tekst gaat verder onder foto.

Procedures Omdat er momenteel nog procedures lopen rondom de zaak van Milena is het volgens het beleid niet mogelijk om een inhoudelijk gesprek aan te gaan, maar volgens de juriste kan dit met een kleine omweg alsnog gebeuren. Tsjoepieva: "Als we de procedures terugtrekken, is het ministerie wel in staat om zich te buigen over de individuele zaak van Milena." Dit voorstel legt Tsjoepieva tijdens het gesprek ook neer bij waarnemend directeur Sietske Duller. "Tot mijn grote verbazing zei Sietske toen: ook al worden de lopende procedures teruggetrokken, gaan wij het gesprek niet aan." Voor Tsjoepieva voelden de woorden aan als een klap in het gezicht.

Tsjoepieva: "Op de overheidswebsite staat wat je met een petitie kan bereiken en dat is een verzoeksschrift, indien je 40 duizend handtekeningen hebt verzameld. Wij hebben de informatie opgevolgd en doorlopen, maar aan het einde van de tunnel veranderen ze de spelregels. De overheid heeft ons misleid." Verwachting De juriste voelt zich gedupeerd en benadeeld. Ze verwacht van de overheid dan ook dat er alsnog naar de individuele zaak van Milena wordt gekeken. "We worden keer op keer teleurgesteld en dit beleid klopt gewoon niet", verzucht Tsjoepieva, die terugdenkt aan de eerdere aangenomen motie van Jasper van Dijk (SP), waardoor zo'n dertig kinderen een verblijfsvergunning kregen in Nederland. "Door de zaak van Milena kregen deze dertig kinderen uiteindelijk asiel. Ik ben natuurlijk heel blij voor hen, maar Milena kreeg uiteindelijk geen verblijfsvergunning omdat ze toen het beleid van de overheid opvolgde." Milena en haar familie werden namelijk opgedragen om het land te verlaten en dit deden zij ook in 2018.

"Het kromme is dat de dertig kinderen die asiel kregen toen het land niet hebben verlaten", zegt Tsjoepieva. "Deze families hebben de regels toen genegeerd en hebben nu wel een asiel. Hoe raar is dit beleid?" Volgens Tsjoepieva is het ministerie momenteel aan het kijken waar het in het proces is misgegaan. "Wat de exacte vervolgstappen zijn, weet ik nog niet. Ik moet weer iets gaan verzinnen. Misschien gaan we wel weer de straat op om te demonsteren, want het is echt té bizar wat er gebeurd is in deze zaak." Milena en haar juriste wachten momenteel nog alijd op een reactie van het ministerie. Bekijk hier de reportage die NH Nieuws twee weken geleden maakte met Milena:

