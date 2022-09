Blog: NH Nieuws-panel: Noord-Holland heeft al genoeg vluchtelingen opgevangen • Politie deelt foto pinpasdief IJmuidense

Wat de meerderheid van het NH Nieuws-panel betreft heeft onze provincie al genoeg vluchtelingen opgevangen en hoeven er geen nieuwe opvanglocaties bij te komen. Dat blijkt uit onderzoek waaraan 1.653 leden meededen.

Daarom is er dus ook weinig steun voor het plan om in Velsen-Noord een zeecruiseschip aan te leggen en daar 1.000 vluchtelingen op te vangen. Bijna tweederde van de ondervraagden (58 procent) vindt het een slecht idee. Zo is Ronald, inwoner van de gemeente, in het algemeen positief over het opvangen van vluchtelingen, maar niet over dit plan. "Qua inwonertal en voorzieningen is het onverantwoord."

