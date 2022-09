LIVE NH Sport met AZ - NEC en Telstar - De Graafschap

Na alle spanning in de bestuurskamers vanwege Deadline Day op de transfermarkt verleggen we vanavond weer de aandacht naar de grasmat zelf. NH Sport is er vanaf 19.00 uur met een extra radio-uitzending waarin je live AZ - NEC en Telstar - De Graafschap kunt volgen.

AZ haalde uit de eerste drie wedstrijden een score van honderd procent en wil die lijn uiteraard doortrekken tegen NEC dat tot dus verre alleen van FC Volendam wist te winnen (1-4).

AZ mistVangelis Pavlidis. De spits liep op het kunstgrasveld van SC Cambuur (0-1) een enkelblessure op en is de komende weken niet inzetbaar. Hoe lang de Griek precies uit de roulatie is, wordt een dezer dagen duidelijk. AZ heeft overwogen een vervanger aan te trekken, maar heeft dat niet gedaan en heeft met Jens Odgaard en Barasi twee alternatieven voor de positie van nummer negen.

De aftrap in Alkmaar is om 20.00 uur. Het verslag krijg je van Erik-Jan Brinkman.

Formule 1

Door de drukte in de regio vanwege de Formule 1 op Zandvoort speelt Telstar vanavond al tegen De Graafschap in plaats van morgenavond. Het is een wedstrijd met een speciaal tintje. De thuis - en uitwedstrijd zijn omgedoopt tot de Kist Cup. Vernoemd naar de eind vorig jaar overleden trainer Simon Kistemaker die zowel bij Telstar als De Graafschap grote populariteit genoot.

Bij Telstar gaat de Griekse aanwinst Christos Giousis zijn eerste minuten maken. In de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Helmond Sport was de aanvaller nog niet speelgerechtigd. Ook in Velsen-Zuid gaat de bal om 20.00 uur rollen. Frank van der Meijden verzorgt het commentaar.

NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Presentatie: Rob Wtenweerde.