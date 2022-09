Auto met nogal grove teksten in Amsterdamse P.C. Hooftstraat: "Teringlijer"

Een auto met opvallende teksten als 'was het lekker' en 'teringlijer' daarop geschreven ging viral op social media. De wagen met Duits kenteken, geen goedkope ook, stond geparkeerd in de P.C. Hooftstraat. Een verslaggever van AT5 ging ook even kijken. De voorbijgangers hadden wel een idee wat hier aan vooraf zou moeten zijn gegaan.

"Er zit een verhaal achter natuurlijk", zegt een voorbijganger. Ze merkt ook op dat de auto een Duits kenteken heeft. "Je vraagt het je af. Het lijkt alsof iemand wraak wil nemen, maar dan op een Duitse auto. Ik kan er dus geen sluitend verhaal van maken, dus het is wel spannend."

Sommige mensen in de straat vragen zich af of het om een reclamestunt gaat of dat de eigenaar misschien is vreemdgegaan, gezien de teksten. Een andere voorbijganger denkt dat de eigenaar de auto niet meer komt ophalen nu er zulke teksten opstaan. "Ik denk dat ie hem lekker laat staan."