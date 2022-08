Horinees Joshua is onderdeel van tentoonstelling over depressiviteit: "Wereld was somber"

Wie het van station van Hoorn uitloopt, ziet sinds vandaag dertig grote portretten van mensen die te maken hebben met depressieve klachten. Horinees Joshua Kuiper (30) is een van de geportretteerden. Sinds zijn puberteit is hij 'niet helemaal blij', en toen zijn ouders op zijn negentiende uit elkaar gingen, kreeg hij een depressie. Inmiddels gaat het stukken beter met hem. Door mee te werken aan de tentoonstelling hoopt hij anderen te kunnen helpen.

Al sinds zijn puberteit heeft Joshua een dysthyme stoornis. Dit is geen depressie, maar een stoornis waarbij je eigenlijk altijd net niet blij bent. "Ik dacht dat het normaal was, en vroeg mij ook af hoe andere mensen zo vaak vrolijk konden zijn. Het voelde alsof zij een geheim hadden over hoe je moest leven, en wat ik nog moest ontdekken."

Dat de hulp en het erover praten voor hem zo goed werkte, is in dit project een drijfveer. "Ik kan mij niet voorstellen dat iemand hier alleen doorheen moet gaan, ik hoop dat het makkelijker wordt om erover te praten", aldus Joshua.

Inmiddels gaat het beter met Joshua. "Ik voel mij nu goed, heb een leuke vriendin en ben onlangs vader geworden." Hij geeft aan dat hij niet zomaar over zijn depressie heen is gekomen. "Ik heb hulp gezocht en er veel over gepraat, samen met medicijnen ging het toen steeds beter."

Zijn depressie omschrijft hij als een soort gevecht tegen jezelf. "Het zijn gedachten die je in je bed houden. Ik dacht dan vaak: het is beter als ik er helemaal niet ben, en zag de wereld heel somber in."

De tentoonstelling waar het portret van Joshua onderdeel van is, reist door heel Nederland. Volgens de initiatiefnemers is het de bedoeling dat mensen zich in de verhalen kunnen herkennen, maar ook dat naasten er van kunnen leren. "Ik ben erachter gekomen dat het heel vervelend is als je adviezen gaat geven aan mensen met een depressie", zegt Mirjam Bekker-Stoop van de organisatie Open Mind.



Zelf heeft Mirjam een dochter met depressieve klachten, waardoor ze graag iets met het onderwerp wilde doen. De gemeente Hoorn heeft de tentoonstelling naar Hoorn gehaald omdat het onderwerp hoog op de agenda staat. "Bijna de helft van alle jongeren voelt zich eenzaam of depressief. Dat is echt heel veel", zegt wethouder Marjon van de Ven.

Onderzoek

Uit onderzoek van de GGD Noord-Holland Noord blijkt dat jongeren uit Hoorn tussen de 16 en 25 jaar meer klachten hebben dan gemiddeld in de regio. In dit onderzoek is ook te zien dat het percentage van mensen met klachten stijgt in vergelijking met voorgaande jaren.

Het onderzoek meldt dat 46,6 procent psychisch ongezond is, 61,3 procent eenzaam is en 23,1 procent het afgelopen jaar serieus heeft nagedacht over zelfdoding.