Ulke leidde Gorbatsjov rond in Czaar Peterhuisje: "Ik heb geen hand van hem gehad"

De gisteren overleden Sovjet-leider Michail Gorbatsjov was bijna dertig jaar geleden in de Zaanstreek. In het Czaar Peterhuisje welteverstaan. Slechts twee Zaankanters waren erbij: de toenmalige wethouder en persvoorlichter Ulke Brolsma. De laatste omdat hij een boekje had geschreven over de Peter de Grote in Zaandam. "Op het stadhuis waren ze stinkend jaloers op mij. En ik moet zeggen dat ik ook wel zenuwachtig was", blikt hij terug.

NH Nieuws / Bart Homburg

Het bezoek op 26 mei 1993 was eigenlijk geheim, maar lekte uit waardoor honderden mensen zich buiten het huisje verdrongen om een glimp op te vangen van de populaire Russische leider. Brolsma is nu bijna tachtig en niet zo vlot ter been meer. Hij is al lang niet bij het Czaar Peterhuis in het centrum van Zaandam geweest. Het is ook heel anders dan destijds. "Het orginele ambachtshuisje waar Peter de Grote acht dagen heeft verbleven is er niet meer. Dit is groter en helemaal vernieuwd", vertelt Brolsma voor een dicht hek. Het is helaas vandaag gesloten. Tekst gaat verder na de video

Ulke Brolsma leidde in 1993 Gorbatsjov rond in het Czaar Peterhuisje. - NH Nieuws

Brolsma heeft een oude krant meegenomen waarop een foto prijkt met Gorbatsjov die een handtekening zet in het gastenboek. Schuin achter hem staat Brolsma zelf. Hij had de opdracht de Russische leider te vertellen over hoe het Peter de Grote in Zaandam verging. "Dat vond hij interessant en leuk. Hij heeft mij trouwens geen vragen gesteld." Eenmaal buiten werd het gezelschap bijna onder de voet gelopen door een menigte Zaankanters. "Dat was ongelooflijk", zegt Brolsma. Of hij Gorbatsjov nog de hand heeft geschud. "Nee", zegt hij. Zijn stem slaat een beetje over. "Ik heb hem geen hand van hem gehad."

Bart Homburg