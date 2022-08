Nabestaanden herdenken in oorlog verongelukte Engelse soldaat: "Heel emotioneel"

De Engelse Thomas Walter Gostick was pas 23 jaar en was sergeant tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn leven stopte abrupt toen een Duitse bommenwerper zijn vliegtuig, de Wellington P9286, uit de lucht schoot boven de Groetpolder bij Winkel. Nu, bijna 82 jaar later, bezoeken nabestaanden van Gostick voor het eerst zijn graf.