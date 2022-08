Delen van Laren, Blaricum, Eemnes en Hilversum zonder stroom door storing

Een kapotte stroomkabel zorgt ervoor dat een flink aantal huishoudens in Laren, Blaricum, Eemnes en Hilversum geen stroom hebben. Volgens netbeheerder Liander zouden zeker 2.500 klanten getroffen zijn door de problemen.

De kabel raakte kapot bij graafwerkzaamheden en monteurs van netbeheerder Liander zijn onderweg om de kabel te repareren.

Naar verwachting duren de problemen tot zeker 16.30 uur. Een woordvoerder laat weten niet zeker te weten dit te redden: "We proberen nu de beschadigde kabel af te koppelen, zodat het gebied weer stroom heeft."

"Een echte eindtijd geven is nog lastig, maar we hopen dat het snel opgelost is", aldus de woordvoerder.