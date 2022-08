Gerechtshof fluit TUI terug: maatschappij móét met FNV om tafel over CAO cabinepersoneel

Goed nieuws voor cabinepersoneel van TUI: het Gerechtshof in Den Haag heeft vanochtend bepaald dat de vliegmaatschappij met vakbond FNV in onderhandeling moet over een CAO voor cabinepersoneel.

De rechtszaak was aangespannen door FNV, omdat TUI weigerde met de bond in gesprek te gaan over een collectieve arbeidsovereenkomst voor het cabinepersoneel. Saillant detail: voor piloten in dienst van TUI geldt al wel een collectieve arbeidsovereenkomst.

Dat het Gerechtshof oordeelt dat dat ook cabinepersoneel daar aanspraak op maakt, noemt bestuurder Birte Nelen van FNV Luchtvaart 'een historische overwinning en fantastisch nieuws voor de vele FNV-leden bij TUI'.

Ondernemingsraad

Voor de arbeidsvoorwaarden van het cabinepersoneel maakte TUI tot nu toe alleen afspraken met de ondernemingsraad van de maatschappij. "Zij (cabinepersoneel, red) willen al jaren vertegenwoordigd worden door een professionele en onafhankelijke vakbond", aldus Nelen. "Deze uitspraak geeft werknemers direct invloed op afspraken over loon, werktijden en andere arbeidsomstandigheden."

FNV probeerde al twee keer met een petitie af te dwingen dat TUI met de vakbond in gesprek zou gaan over de arbeidsvoorwaarden voor cabinepersoneel. Nadat het bedrijf ook na de tweede petitie geen gehoor had gegeven aan de verzameling handtekeningen, besloot de bond de juridische weg te bewandelen.

In 2019 kwam TUI in opspraak toen FNV het bedrijf ervan beschuldigde onvoldoende getrainde stagiairs als volwaardige stewards en stewardessen in te zetten. Dat zou gebeuren om de kosten te drukken, maar wel risico's opleveren omdat de betreffende stagiairs bijvoorbeeld geen ervaring hadden met agressieve passagiers. TUI zei aan alle wettelijke eisen te voldoen.