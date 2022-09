Invalide Hans (51) keek machteloos toe hoe inbrekers z'n dierbare horloge jatten: "Hoe durf je?"

In z'n koppie is Hans (51) er nog helemaal bij, maar door ALS zit hij in een rolstoel en kan hij nauwelijks praten. En daarom moest de Alkmaarder machteloos toekijken hoe inbrekers dit voorjaar zijn horloge stalen. Daarna slaan inbrekers nog twee keer toe. Door camerabeelden te delen hoopt de familie dat de daders worden gepakt.

Beelden van de derde poging tot inbraak - Maaike Polder / NH Nieuws

In de Alkmaarse wijk Oudorp, randje Sint Pancras, zit Hans thuis op zijn stoel voor de tv. Thuiszorgmedewerker Irma heeft hem net eten gegeven en zoon Timo (18) helpt met de communicatie. "Ik weet nog dat ik van mijn moeders huis naar hier rende", vertelt de tiener over de nacht van de eerste inbraak bij zijn alleenwonende pa. "Ik vond hem trillend en rillend onder een deken. Hoe kan je zoiets doen? En al helemaal bij iemand die invalide is en zichzelf niet kan verdedigen!" De eerste inbraak Het is 17 mei, 's nachts rond één uur en Hans staat in de eetkamer. Hij is klaar om naar bed te gaan, als hij ineens buiten gerommel hoort. Het duurt wel vijf minuten, zal hij later aan de politie verklaren. En door de stress moet hij al zijn aandacht richten op in evenwicht blijven. Vier jaar geleden is bij de Alkmaarder de dodelijke spierziekte ALS geconstateerd. Zijn alarmknop, die hij meestal draagt voor als hij valt, hangt die nacht al bij zijn bed in de geïmproviseerde slaapkamer op de begane grond. "Ik stond bij mijn rollator en hoorde hoe ze meerdere deuren probeerden open te maken. Via de garage kwamen ze uiteindelijk binnen", vertelt Hans. Het zijn twee mannen, herinnert hij zich nog, beiden in het zwart gekleed en met een capuchon over hun hoofd. Ze merken dat hij er staat, maar lopen Hans straal voorbij. "En echt in één rechte lijn gingen ze vervolgens naar mijn dierbare horloge, dat lag onder een envelop op de eettafel. Ze wisten duidelijk de weg, dat ik invalide ben en waar het horloge lag en waar ik hem altijd af doe."

Quote "De politie zei: ze komen toch niet terug. Maar er kwamen nog twee keer inbrekers terug" Anoeska, ex-vrouw van Hans

Ook praten ze een paar keer met elkaar, trekken ze nog twee laatjes uit de kast in de woonkamer - mogelijk voor de autosleutel - en verlaten uiteindelijk via dezelfde weg het huis. Ze doen zelfs de deur op slot. Wat blijkt? De mannen zijn binnengekomen met de sleutels uit het beveiligde kastje aan de buitenmuur. Tweede inbraak Bij Hans komen per week zo'n dertig mensen over de vloer: de thuiszorgmedewerkers die hem eten geven, wassen of de fysio. Omdat hij niet echt in staat is om elke keer open te doen, hebben die personen de code van het sleutelkastje. En dus rijst bij Hans en zijn naasten het idee dat iemand uit die groep de informatie over het sleutelkastje en ook het dure horloge moet hebben gelekt. De code wordt die dag direct veranderd, maar dan gebeurt er opnieuw iets. Tekst gaat verder na de foto

Maaike Polder / NH Nieuws

De dag (18 mei dus) erna komt 's nachts, rond hetzelfde tijdstip als de eerste inbraak, bij de zorgcentrale binnen dat Hans op de alarmknop heeft gedrukt. Er blijken weer twee mannen geprobeerd te hebben om het sleutelkastje te openen. "Hij zag ze door het raam, stond oog in oog met ze", zegt zijn ex-vrouw Anoeska tegen NH Nieuws. Ze is razend: blijkbaar hadden mensen opnieuw het lef om iets te proberen. "De koelbloedigheid waarmee ze te werk gaan. En de politie zei nog: ze komen echt niet terug." Ook hier blijft het niet bij, begin augustus, als de familie net weer een beetje is bijgekomen, flikken twee mannen het weer.

Quote 'Ik zag op vakantie via de app dat twee mannen wilden inbreken' Zoon Timo (18)

Timo viert dan vakantie in Griekenland en opent in de club waar hij met vrienden aan het feesten is de app van de beveiligingscamera, die inmiddels is opgehangen aan de zijkant van het huis van Hans. Dat doet hij elke avond even. "Ik zag gewoon ineens dat twee mannen naar de deur van m'n pa sluipen, daar staan en willen inbreken." Ze staan op beeld In paniek belt hij zijn moeder op dat ze erheen moet gaan. Anoeska: "Met trillende handen ben ik toen met de hond en aan mijn oor de telefoon met de politie naar zijn huis gelopen." Als ze er bijna is, raast een scooter met daarop de vermoedelijke daders haar voorbij. In onderstaande video is te zien hoe twee mannen met een tas staan bij de deur, om zich heen kijken en handschoenen aan doen. Omdat het hier gaat om een inbraakpoging zijn hun gezichten op verzoek van de politie geblurd. Tekst gaat verder na de video

Wie herkent deze mannen? - NH Nieuws

Anoeska is geroerd door alle omwonende buren die inmiddels nu alert zijn voor haar ex-man. "Hans wil zo graag thuis blijven wonen en daar verzorging krijgen. En dat snap ik helemaal: hij is pas 51 en hoort helemaal niet in een bejaardentehuis. Maar daarom is sociale controle wel echt hard nodig. Dat wil ik ook meegeven met dit interview: let op elkaar." Hans' vaste zorgteam is ook betrokken. "Zij hebben het echt niet gedaan, zij hebben echt die code niet gelekt. Die zijn zo goed, lief en waren zo geschrokken van de inbraak. Maar er zijn ook veel invallers geweest in de vakantietijd. Misschien is het zo gegaan?" 'Horloge was voor mijn zoon' De politie is gevraagd of er een onderzoek loopt naar personeel van de betreffende thuiszorgaanbieder. Dit kon een woordvoerder niet bevestigen. Wel meldt die dat er nog niemand is aangehouden. NH Nieuws heeft de zorgaanbieder tot nu toe nog niet kunnen bereiken. Thuis zit Irma van de thuiszorg naast Hans. Hij begint moe te worden door al het gepraat, maar kan nog wel met een ondeugende lach zeggen dat zij toch wel 'z'n favorietje' is. Ook op haar hebben de gebeurtenissen diepe indruk gemaakt. "Ik vind het verschrikkelijk. En ben vooral heel blij dat ze Hans niets hebben aangedaan. En ik, maar ook mijn collega's, zijn nu wel extra alert." De Alkmaarder hoopt dat de daders worden gepakt. "Kijk, iemand zoals ik, met een doodvonnis als ALS, lig hier inmiddels niet meer wakker van. Maar ik ben wel heel boos. Dat horloge was me heel dierbaar. Ik heb daar hard voor gewerkt en ik mag ook mooie spullen hebben. Het was bovendien uiteindelijk de bedoeling dat Timo hem zou krijgen."