De Hel van Abbekerk: onderlinge strijd tijdens 'oudste triatlon' van Nederland

Toen de eerste wedstrijd in 1984 startte, bestond de triatlon nog niet. De zwemvereniging Koggenland (ZVK), ijsclub (ALIJV) en gymvereniging (S.V.W.) trokken gezamenlijk op en hadden de primeur. "Drie jaar later werd de Nederlandse Triathlon Bond opgericht", zegt Sjaak Ros. De inschrijving is inmiddels achter de rug: 350 atleten, waarvan 50 uit Abbekerk, zullen aankomende zondag de strijd aangaan. Ook iemand uit Zwitserland begint aan de aftrap.

Hulp komt van alle kanten

Toch is de triatlon anders dan anders. Abbekerk kent geen open water. Zwembad De Spetter moet dus als parcours fungeren. "Na 40 baantjes springen ze op de fiets, waarna ze het open weidelandschap moeten trotseren. Als de wind verkeerd staat, dan wordt het zwaar", lacht Ros.

Hoewel evenementen in Nederland onder druk staan door een tekort aan vrijwilligers, EHBO'ers en verkeersregelaar, drijft de triatlon in Abbekerk op vrijwilligers. "De boel is rond, we kunnen weer. Zo'n 150 vrijwilligers zullen het evenement in goede banen leiden."

Noorwegen

Maar dat niet alleen. Zelfs de dorpsraad springt bij om het parcours op te fleuren. Bestuursleden Hans Legel en Cees van Kooten hebben 18 oude fietsen in felle kleuren gespoten, een idee overgewaaid uit Noorwegen. "Vijf jaar geleden reden mijn vrouw en ik met onze camper door een klein dorpje. Bij de ingang en later ook verderop zagen we langs de kant van de weg allemaal felgekleurde fietsen staan", blikt Legel terug.

In het begin begreep Legel het niet, maar toen hij ernaar vroeg bleken het weekend erop wielerwedstrijden in het dorp te zijn. Een maand later stelde Legel het idee voor. Het dorp reageerde enthousiast: binnen een paar dagen werden er 18 oude fietsen van stal gehaald. "We zijn toen meteen aan de slag gegaan. We hebben de fietsen gestript, ketting, spatborden en versnellingskabels verwijderd en schoongemaakt. En daarna spuiten maar."

Binnen twee weken zat het klusje er alweer op. De felgekleurde fietsen staan nu verspreid over het dorp.