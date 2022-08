Gehuld in mysterie: meer dan een week na vondst lijk IJmuiden nog steeds technisch onderzoek

Meer dan een week na de vondst van het levenloze lichaam van een vrouw in een woning in de IJsselstraat in IJmuiden, wordt er nog altijd forensisch onderzoek gedaan. Rechercheurs in witte pakken lopen in en uit. Wat er zich vorige week heeft afgespeeld is nog steeds een mysterie, de bewoner van het huis - een 34-jarige man - zit nog altijd vast.

Politie en justitie kunnen ook een week na de vondst van het lichaam nog weinig zeggen over wat er gebeurd is. Maar dat het geen huis-tuin-en-keukenruzie was, mag je wel afleiden uit het feit dat technische rechercheurs zelfs een week na de vondst van het vrouwenlichaam nog druk bezig zijn met het onderzoek. Buurtbewoners tasten in het duister, de meesten zeggen niets van de commotie gemerkt te hebben en de betreffende buurman niet te kennen. Maar ook de buren die wel in de gaten hadden dat er iets aan de hand was bij het huis, weten niet precies wat er gebeurd is. De opgepakte bewoner van het huis lijkt weinig contact met de buren gehad te hebben. Sommige buren denken te weten dat de man in de binnenvaart werkt en weinig thuis zou zijn. Gekke stoffen en wapens "Ik hoorde van mijn moeder dat er undercover agenten door de straat liepen", zegt een jongeman die tegenover het onderzochte pand woont. Hij heeft verder gehoord dat een arrestatieteam de man heeft meegenomen en dat er wapens en 'gekke stoffen' in het huis werden aangetroffen. Om welke stoffen het gaat, blijft onduidelijk. Het vermoeden dat er gevaarlijke stoffen in het pand aanwezig waren, wordt ondersteund door het feit dat ook een speciaal onderzoeksteam van defensie werd ingezet. Het ging om een team van experts op het gebied van chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen. Volgens justitie gaat het om een preventieve beschermingsmaatregel.

Quote "Ik zit gewoon rustig in mijn tuin, het is gewoon rustig in mijn huis. Als de politie mij erbuiten laat vind ik het prima" Buurtbewoner IJsselstraat

Een Engelssprekende buurman maakt zich ook niet echt zorgen, al geeft hij wel toe dat de buurt er voortdurend over praat. "Waarom moet zoiets in onze straat gebeuren", verzucht hij en na enige aarzeling zegt hij heeft gehoord dat er iemand vermoord is in dat huis. De verdachte, de 34-jarige bewoner van het huis, is afgelopen vrijdag voorgeleid aan de officier van justitie. Hij blijft nog zeker twee weken vast zitten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Amsterdamse recherche. Waarom de hoofdstedelijke politie in IJmuiden onderzoek doet, wil justitie ook niet toelichten.