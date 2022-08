Kinderen dupe van technisch probleem Amstelveens zwembad, lessen uitgesteld

Ook het golfslagbad en warmwaterbad kunnen nog niet worden gebruikt. De ouders van kinderen die het betreft, hebben een brief gekregen. Het wedstrijdbad is al wel open. Daar kunnen kinderen die al in dieper water mogen zwemmen voorlopig zwemles krijgen.

De Meerkamp gebruikte de zomervakantie voor onderhoud aan de binnenbaden. "Bij de inwerkingstelling bleek helaas dat extra werkzaamheden nodig zijn", laat een woordvoerder van Amstelveen Sport weten.