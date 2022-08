De Peiling: 95 miljoen voor een voetballer is gekkenwerk

Antony verruilt Ajax definitief voor Manchester United. De club uit Amsterdam ontvangt maar liefst 95 miljoen euro voor de 22-jarige Braziliaan en is daarmee de duurste uitgaande transfer van een Eredivisieclub ooit. Door bonussen kan het transferbedrag nog oplopen naar 100 miljoen euro. Is het logisch dat dit soort bedragen rond gaan in de voetballerij? Of is zo'n bedrag eigenlijk absurd voor een sporter?