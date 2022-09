🏎️ Eerste dag Formule 1 in Zandvoort: dit moet je weten

Goedemorgen! Het is vandaag de eerste dag van de Dutch Grand Prix. Er worden vandaag ruim 110.000 bezoekers verwacht in Zandvoort. Of je nou naar Zandvoort gaat of thuisblijft: in dit artikel lees je alles wat je wil weten over het racefestijn. Klaar voor de start?

Het programma rondom de Grand Prix zit bomvol. Op het circuit en daarbuiten worden diverse evenementen georganiseerd. Dit is wat je vandaag kunt verwachten: Vrije trainingen Formule 3 (8.55 uur), Formule 2 (10.05 uur) en Formule 1 (12.30 uur en 16.00 uur). Locatie: Circuit Zandvoort (alleen toegang met tickets).

Optredens van Antoon (18.30 uur) en Emma Heesters (19.30 uur). Locatie: Fan Zone Circuit Zandvoort (alleen toegang met tickets).

(18.00 uur), vliegshow van The Flying Bulls Aerobatics Team. Locatie: Boulevard Barnaart. Grand Prix weekend bij 't Wapen van Zandvoort (18.00 uur), optreden van Jeremi van den Berg en Barry Paf . Locatie: Gasthuisstraat.

(18.00 uur), optreden van en . Locatie: Gasthuisstraat. In het centrum van Zandvoort kun je het hele weekend terecht voor live muziek op diverse podia en gezellige terrassen tijdens het Dutch Grand Prix Event in het dorp. Locatie: Zandvoort Centrum (gratis toegankelijk).

op diverse podia en tijdens het Dutch in het dorp. Locatie: Zandvoort Centrum (gratis toegankelijk). Via Facebook en televisie schakelen we drie keer per dag live met Zandvoort. Zien wat er daar gebeurt, maar dan vanaf thuis? Om 10.00 uur, 14.00 uur en 18.30 uur is NH Nieuws er live bij. Ook zijn we de hele dag live op de radio met interessante gasten en live-bijdrages vanuit Zandvoort!

. De Zandvoortse Inge blogt over alles wat er gebeurt dit weekend. In haar scootmobiel ontgaat haar niets; van het speciale Red Bull-ijs bij de ijssalon tot de mariniers die op de boulevard hun stand opbouwen voor de side-events in het dorp. Maar haar eigen verhaal is minstens net zo bijzonder .

. De Formule 1-karavaan is al sinds maandag in Zandvoort. Enkele liefhebbers waren er al vroeg bij in de nacht van zondag op maandag. De eerste truck kwam namelijk al om half vier 's nachts aan in Zandvoort. De fans moesten daarna wel tien uur wachten op de belangrijkste vrachtwagen: die van Red Bull, het team van Max Verstappen.

F1-karavaan bereikt Zandvoort - NH Nieuws / Geja Sikma

De 14-jarige Santi gaat dit jaar voor de herkansing: vorig jaar wilde hij een selfie maken met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Net op het moment dat hij de foto wilde maken, ging het mis: "Kut, mama belt!" Dat laat hij zich dit jaar niet gebeuren.

NH Nieuws-weerman Jan Visser laat weten dat het vandaag zonnig en warm wordt, met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 26 graden. Naar alle waarschijnlijkheid houden we het ook gewoon droog vandaag. Handig om te weten De NS heeft aangegeven niet te staken tijdens de Dutch Grand Prix dit weekend, dus Zandvoort is gewoon bereikbaar met de trein. De NS laat weten dat er op 2, 3 en 4 september tot wel twaalf treinen per uur het station van Zandvoort in- en uitrijden. Ook rijden er extra bussen vanaf Haarlem.

Deel jouw foto of video! Ben jij dit weekend in Zandvoort? Deel jouw foto's en video's met ons via 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon). Wie weet zie je jouw foto of video wel terug in onze verslaggeving!