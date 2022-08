Amstelveense burenruzie loopt uit de klauwen: buurman bedreigd met grondboor

"Iemand staat mogelijk met iets te zwaaien: iets van een boormachine ofzo?", zegt politieagent Jim gister verbaasd in een vlog, terwijl hij met loeiende sirenes naar Keizer Karelpark rijdt.

Ter plaatse blijkt dat een langslepende burenruzie tot een kookpunt is gekomen. "De ene buurman zegt wat tegen de ander en die reageert daarop", legt Jim de situatie uit. "Vervolgens wordt het een soort vechtpartij, waarbij is gedreigd met een grondboor. Dat is een soort lange staaf."

Moeilijk te bewijzen

De agent noemt de situatie 'onnodig' en legt uit dat hij en zijn collega's vooral hebben bemiddeld. "Qua straffen wordt het moeilijk te bewijzen en vast te leggen. We hebben ervoor gekozen om beide partijen te scheiden en goede afspraken te maken."

Uiteindelijk is het bij een opstootje á la de Rijdende rechter gebleven. Niemand is gewond geraakt, maar een van de mannen is nog wel voor controle naar het ziekenhuis gegaan. Ook is een klikodeksel gesneuveld. "We gaan het vastleggen in ons systeem en de wijkagent in kennis stellen", besluit Jim.

Meer burenruzies

In coronatijd zijn landelijk meer burenruzies ontstaan dan in andere jaren. In 2020 werden zo'n 20.000 conflicten tussen buren gemeld bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Dat zijn er 2500 meer dan in 2019.

Geluidsoverlast was het grootste probleem. In grote steden, waar mensen dicht op elkaar wonen, ontstonden de meeste conflicten. Keizer Karelpark is een dichtbevolkte wijk. Er wonen 4170 inwoners per vierkante kilometer, terwijl dat er in Nederland gemiddeld 519 zijn.