Treinverkeer wéér verstoord: nu door staking in oosten en zuiden, én stroomstoring

Vandaag leggen de spoormedewerkers in het overgrote deel van Zuid- en Oost-Nederland het werk neer, maar de gevolgen daarcab beperken zich niet tot uitsluitend die regio's. Ook in Noord-Holland is de dienstregeling licht ontregeld.

Staking NS Zaandam - NH Nieuws / Mischa Korzec

De staking in het zuiden en het oosten heeft vooral gevolgen voor reizigers op twee Noord-Hollandse trajecten. Zo rijden er tussen Alkmaar en Amsterdam Centraal en tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal minder intercity's dan gebruikelijk. Toch zijn er meer beperkingen, want behalve de staking is de NS ook getroffen door een stroomstoring op het spoor. Die zorgt ervoor dat er tussen Schiphol Airport en Hilversum minder intercity's rijden, en tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp geen sprinters. Dit duurt tot ongeveer half twaalf vanochtend.

Reisplanner De staking van gisteren in Midden-Nederland dreunt ook nog na in Noord-Holland. Omdat de dagelijkse coördinatie van personeel en treinen vanuit deze centrale regio wordt geregeld, heeft dit effect op het treinverkeer in het hele land. Mogelijk staan de treinen vandaag nog niet allemaal op de goede plek. "Houd rekening met langere reistijden en vaker overstappen", adviseert de NS. "En plan je reis kort voor vertrek in de reisplanner."