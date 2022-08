Blog: Opnieuw defensie-eenheid bij woning dode vrouw

Voor de tweede keer in korte tijd voert een afdeling van defensie een actie uit in de IJsselstraat in IJmuiden. In een woning in die straat werd ruim een week geleden een dode vrouw gevonden. De politie vermoedt dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen en is een groot onderzoek gestart. Eerder werd er ook al met hulp van defensie een zogenoemde 'decontaminatie unit' geplaatst in de IJsselstraat, omdat agenten iets waren tegengekomen dat zij niet vertrouwen. Volgens de politie was dat uit voorzorg.

Gisteravond was defensie opnieuw in de straat, maar ditmaal ging het om de explosieven opruimingsdienst. Of zij ook wat hebben gevonden, is nog niet duidelijk.

Eerder werd er al een 34-jarige man opgepakt, dat gebeurde vlak voordat de vrouw werd gevonden. Het gaat om de bewoner van de woning in de IJsselstraat.

later meer