Knaldebuut van tennisser Gijs Brouwer op US Open, Tallon Griekspoor ligt eruit

De 26-jarige Brouwer overleefde drie kwalificatierondes waardoor hij nu voor het eerst mee mag doen aan een Grand Slam toernooi. De nummer 181 van de wereld maakte een zelfverzekerde indruk en gaf zijn veel hoger geplaatste tegenstander (45e) geen kans: 6-3, 6-4 en 6-4.

In de tweede ronde treft Brouwer de in New York als 26e geplaatste Lorenzo Musetti. De Italiaan rekende in vijf sets af met de Belg David Goffin.

Met Tallon Griekspoor liep het eerder op de avond minder goed af. De huidige nummer 46 van de ranking legde het af tegen de lager geplaatste Federcio Coria (78e). Het werd 5-7, 5-7 en 3-6. Griekspoor was niet helemaal fit. Hij had last van zijn rug en is net hersteld van een coronabesmetting.