Medemblik ziet nut van noodsignaal voor stop op opvang van vluchtelingen (nog) niet in

De gemeente Medemblik is (voorlopig) niet van plan om een noodsignaal af te geven aan de regering over het opvangen van statushouders en asielzoekers. Aangezien het wetsvoorstel voor gedwongen asielopvang (nog) niet concreet is, vindt het college het nog te vroeg om hier uitspraken over te doen.

Fractievoorzitters Tjeu Berlijn (Hart voor Medemblik) en Chris de Meij (Liberaal Hoorn) riepen eind juli in een 'brandbrief' aan de gemeente op om geen gehoor te geven aan het plan van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (van Asiel en Migratie).

Van der Burg wil de lokale overheden verplichten meer asielzoekers op te vangen, nu de opvangcentrum in Ter Apel uit haar voegen barst. Een probleem dat al maanden speelt. De grens is bereikt, ziet Berlijn. Om verdere problemen te voorkomen vinden beide partijen dat er een 'noodsignaal afgegeven moet worden' in West-Friesland.

Te vroeg

Hier wordt geen gehoor aan gegeven door de gemeente Medemblik. Het college maakt een onderscheid in opvang tussen statushouders en asielzoekers. Gemeenten in Nederland moeten namelijk elk jaar voldoen aan haar wettelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders.

"Voor de opvang van asielzoekers hebben gemeenten (nog) geen wettelijke taak. Het plan om asielzoekers verplicht op te vangen, wordt nog uitgewerkt", zo schrijft het college. "Het is in dit stadium nog te vroeg om hier inhoudelijk op te reageren, omdat het nog niet helder is wat dit precies voor ons betekent."

Wel is er op regionaal niveau een signaal afgegeven, zoals voor het versneld opvangen van statushouders en asielzoekers. De gemeenten van Noord-Holland Noord droegen in juni nog een volgens hen 'duurzamer' alternatief aan. "Door deze versnelde huisvesting worden de asielzoekerscentra in Nederland ontlast."

Toch plaatst het college een kanttekening, mocht het wetsvoorstel van Van der Burg worden doorgevoerd. "Wat wij wel een belangrijk punt vinden, is dat het Rijk de gemeente voldoende capaciteit en middelen geeft om met de wetswijziging aan de slag te gaan. En dat het aandeel van onze gemeente proportioneel is met de rest van het land."

13 woningen voor statushouders

Ook moet het Rijk volgens beide partijen stoppen met de 'roofbouw op gemeenten'. "Er zijn grenzen aan de opvang, zeker omdat er ook een andere opdracht ligt", stelde Tjeu Berlijn, doelend op het woningtekort in West-Friesland.

Het college geeft aan dat er geen sprake is van een grootschalige opvang in Medemblik. Voor het huisvesten van asielzoekers worden geen woningen beschikbaar gesteld. "Voor het huisvesten van statushouders wel. Als er woningen beschikbaar komen, worden die verdeeld onder de reguliere woningzoekenden en bijzondere doelgroepen als statushouders."

Van de 591 woningen die zijn vrijgekomen in 2019 en 2020 zijn er 13 toegewezen aan een statushouder, zo valt er te lezen in hun brief. De gemeente Hoorn komt nog met een beantwoording van dezelfde vragen die gesteld zijn door Liberaal Hoorn.