Axel runt populair Instagram-account over Nederlandse historie: "Geschiedenis is niet saai"

Axel Stam (30), oftewel The Dutch Historian, begon ruim twee jaar geleden op Instagram met het delen van korte verhalen over de Nederlandse geschiedenis. Sindsdien plaatste hij al bijna zeshonderd posts en die doen het erg goed: Axel runt nu het grootste Instagram-account over de Nederlandse geschiedenis en heeft bijna 22.000 volgers.

Axel maakt veel foto's voor op zijn Instagram - NH Nieuws

De fascinatie voor geschiedenis begint bij Axel al vroeg; in de kleuterklas zijn de boeken over dinosaurussen voor hem niet aan te slepen. De liefde voor historie groeit naarmate hij ouder wordt, maar Axel kiest er uiteindelijk niet voor om geschiedenis te gaan studeren. Hij wordt laboratoriummanager. Toch blijft hij altijd stiekem nadenken over hoe hij zijn passie met de rest van Nederland zou kunnen delen. "Ik miste precies hetgeen waarvan ik dacht dat het een goed idee was, namelijk een Instagram-account over de Nederlandse geschiedenis", vertelt Axel. En zo startte hij begin 2020 met het Instagram-account 'The Dutch Historian'. Axel maakt nu een nieuwe post over de kerk in Schagen, bekijk hier hoe hij dat doet (tekst gaat door onder de video):

Axel runt een populair Instagram-account over de Nederlandse geschiedenis - NH Nieuws

Inspiratie Axel heeft inmiddels al honderden berichten gemaakt op Instagram, maar heeft nog een vol lijstje met andere historische feitjes die hij met zijn volgers wil delen. "Heel vaak gaat het over de Romeinen, de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk populair, Eerste Wereldoorlog, maar eigenlijk is de geschiedenis van ons eigen land hartstikke fascinerend", legt hij uit.

Quote "Voor mijn ideeën gaan we veel weekendjes weg in Nederland. Daar is mijn vriendin erg blij mee." AXEL STAM, the dutch historian