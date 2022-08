Burgemeester van Hoorn stelt nieuwe cameratoezicht in voor Julianapark

In het Julianapark is al jaren sprake van overlast en vandalisme. Daarom besloot de gemeente om in 2020 camera's te laten plaatsen. Uit een probleemanalyse van een jaar eerder kwam naar voren dat er vijf plaatsen in het park zijn waar het vaker mis ging.

