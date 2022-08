Weer bezoek van Sebastian Vettel aan Zandvoortse winkels? "Hij zei: tot volgend jaar"

Nu de Formule 1-raceteams zijn aangekomen in Zandvoort, is het echte aftellen begonnen. Winkeliers aan de Grote Krocht hebben het bezoek van de Duitse coureur Sebastian Vettel, vorig jaar, nog vers in het geheugen staan en hopen dat hij ook deze week zijn gezicht laat zien. "Hij zei: 'tot volgend jaar', dus ik ben benieuwd", lacht Marcel Horneman van de lokale slagerij.

Marcel heeft het druk deze dagen. Hij heeft veel lunches en barbecues waar hij de catering voor verzorgt en daar is hij maar wat blij mee. "We doen goede zaken." Vorig jaar was dat wel anders omdat er toen door corona geen side-events waren en mensen ook nog niet in grote groepen bij elkaar kwamen. Ondanks dat hij zijn handen vol heeft en hij zeer gesteld is op z'n vaste klanten, zou een bezoekje van één van de Formule 1-coureurs meer dan welkom zijn.

Duitse klant

"We dachten dat we een gewone Duitse klant in de winkel hadden, tot een andere klant hem herkende", vertelt Edwin Hiemstra, een medewerker van de slagerij die het bezoek van Vettel zich nog goed herinnert. "Hij ging met 'm op de foto en toen was het wereldnieuws."

Ook bij Kaashuis Tromp, even verderop in de straat, kwam Vettel vorig jaar binnenlopen. "Hij had Hollandse boerenkaas besteld. En daar heeft hij een paar stukken van meegenomen", vertelt medewerker Alexandra van der Horst. Ze had hem niet direct herkend, maar is wel met hem op de foto gegaan. "Het zou toch een feestje zijn als er weer één komt?! Ik hoop dat Max een keertje langskomt."

Voorbereid

Zowel bij Kaashuis Tromp als bij slagerij Marcel's zijn ze deze dagen alert op onverwacht bezoek. "Ik ken alle coureurs en werk alle dagen hier deze week", vertelt Edwin Hiemstra. "Ik ben scherp deze week, laat ik het zo zeggen. We zijn voorbereid. Vorig jaar bestelde hij barbecueworst, boterhammenworst voor z'n kinderen en voor zichzelf schinken. Dus wij zijn er klaar voor."