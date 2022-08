Burgersurveillance: werkt het?

Burgersurveillance heeft effect, zo stelt socioloog Don Weenink. Dit zegt hij naar aanleiding van het voorstel van Harry Anderies van Burgerparticipatie IJmond (BIJ), die eerder een succesvolle burgersurveillance opzette in Beverwijk, en nu ook in Velsen-Noord zijn hulp heeft aangeboden. "Het kan de bemiddeling tussen de politie en jongeren vereenvoudigen", zegt Weenink onder andere.

"Burgersurveillance is een vorm van sociale controle", zo stelt socioloog Don Weenink, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens hem geldt dit vooral als het contact tussen jongeren en de desbetreffende burger goed is.

Eerder concludeerde onderzoeker en socioloog Vasco Lub in 'De Burger op wacht', dat zulke buurtpreventie de afgelopen jaren een enorme toevlucht heeft genomen. Op veel plaatsen zouden patrouillerende burgers actief zijn. In onze provincie kennen wij verschillende voorbeelden van burgerwachten. Denk bijvoorbeeld aan actieve burgers in tijden van de avondklok. Of het initiatief in Niedorp waarbij burgers bijeen kwamen om naar eigen zeggen het gevoel van veiligheid te vergroten.

Pilotenbuurt Beverwijk

Harry Anderies startte destijds met een burgerwacht in Beverwijk. Na verontrustende berichten over geweld tussen jongeren in Velsen-Noord, biedt hij nu ook daar zijn hulp aan. Gezien de ernst van de situatie denkt hij dat de bereidheid in Velsen-Noord voor deelname aan een burgersurveillance-team groot zal zijn. "Het is een hechte kern van mensen die betrokken zijn bij wat er in hun dorp gebeurt", zegt hij.