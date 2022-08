Opperdoezer stel moet huis uit, maar verhuurder 'schat de kans nul in dat ze vertrekken'

Al jarenlang zorgt een stel in Opperdoes voor flink wat overlast in de buurt. Zelfs zo structureel dat de verhuurder van de woning door de gemeente werd aangespoord om een zaak te starten tegen het tweetal. Vorige maand stelde een kantonrechter de verhuurder in het gelijk . Die besloot dat de vrouwen de huurwoning binnen vier weken moesten verlaten. Vandaag moeten de dames officieel vertrekken, maar de verhuurder heeft er weinig vertrouwen in dat dat gaat gebeuren.

"Om eerlijk te zijn schat ik de kans nul in dat ze vandaag vertrekken", zucht de verhuurder van het pand in Opperdoes. Ondanks dat vandaag dé dag is dat de vrouwen het pand moeten verlaten, betekent dit niet dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Volgens de verhuurder hebben de dames namelijk nog enkele opties om 'de boel te rekken'.

Vorige maand wandelden de verhuurder en steun betuigende buurtbewoners nog met een grote glimlach uit de rechtbank in Alkmaar. Zeker toen ze hoorden dat de rechter oordeelde dat het stel de woning binnen één maand moest verlaten. Inmiddels is de stemming iets veranderd en wordt er met ingehouden adem gekeken naar de belangrijke dag van vandaag.

"Het stel heeft nog twee mogelijkheden om in hoger beroep te gaan", legt de verhuurder uit. De eerste optie die de dames hebben, is een executiegeschil aanvragen bij de rechtbank in Alkmaar. "Als ze dat doen, verwacht ik gelukkig wel snel een oordeel van de rechter en dan moeten ze alsnog 13 september mijn huis uit." De verlate data is omdat de deurwaarder begeleid wil worden door een hulpofficier van justitie.

De verhuurder maakt zich wél zorgen over de laatste optie. "Dat is als de huurders een spoedappel aanvragen bij het Gerechtshof in Amsterdam." De dames hebben nog twee dagen om dit aan te vragen. De verhuurder weet niet of het stel deze procedure al in werking heeft gesteld en houdt daarom zijn adem nog even in.

"De procedure in Amsterdam is anders en dat zou betekenen dat het hoger beroep nog maanden gaat duren. Hierdoor kunnen de dames in theorie de boel nog een tijdje rekken en langer verblijven in Opperdoes."