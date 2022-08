Dwangsom van 20.000 euro voor flitsbezorgers als ze niet vertrekken uit Amsterdam-West

Als de vestigingen van flitsbezorgers Getir en Flink in Amsterdam-West niet voor 14 september sluiten, legt de gemeente ze een dwangsom op van 20.000 euro. De bedrijven hadden bezwaar gemaakt tegen sluiting van de locaties aan de Nassaukade en de Da Costakade, maar volgens wethouder Van Dantzig zorgen de darkstores voor te veel overlast in de buurt en moeten ze weg.

De bezorgbedrijven zeggen dat ze functioneren als normale buurtsuper, maar de gemeente constateert na meerdere controles dat de vestigingen vooral dienen als distributiecentrum voor flitsbezorging. "De distributie vanuit deze vestigingen past niet in het beleid van de gemeente en leidt tot ongewenste situaties", laat wethouder Van Dantzig weten.

De bedrijven hebben per brief te horen gekregen dat als ze op 14 september niet dicht zijn, de gemeente hen de dwangsom oplegt. Bij flitsbezorgdiensten kunnen mensen boodschappen bestellen die binnen 10 minuten aan huis worden bezorgd. Omwonenden klagen vooral over de dichtgeplakte opslagruimtes in woonwijken en de drukte met fietskoeriers.

Amsterdam strijdt al langer tegen de darkstores in de stad en besloot eind januari voorlopig geen nieuwe vestigingen meer toe te staan. Ook moesten enkele darkstores dicht. Het stadsbestuur werkt aan nieuw beleid voor de vestiging van dit soort bedrijven.