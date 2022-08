'Monopolist' Schiphol weigert winkelruimte voor buitenstaander: "Kan niet en mag niet"

Van Nieuwenhoven wil in Lounge 3, achter de beveiliging en paspoortcontrole, een drankenwinkel beginnen met de naam 'Spirits of Schiphol'. Volgens Van Nieuwenhoven voegt zijn winkel iets toe aan het aanbod op Schiphol, dankzij het concept van vooral Nederlandse likeuren en dranken. In iedere lounge op de luchthaven is al minimaal één drankenwinkel.

Schiphol heeft het voorstel van Van Nieuwenhoven en zijn zakenpartners afgewezen. De luchthaven krijgt veel verzoeken van ondernemers, maar winkelruimte is schaars. Wie op Schiphol - achter de beveiliging - een winkelruimte wil huren, moet aan strenge veiligheidseisen voldoen, waar Van Nieuwenhoven volgens Schiphol niet in slaagt.

Monopolist

Van Nieuwenhoven noemt Schiphol een monopolist, omdat de luchthaven winkelruimtes volgens hem vooral aan dochteronderneming Schiphol Airport Retail gunt. "Het kan niet en het mag niet", aldus Van Nieuwenhoven.

Directeur Dick Benschop van Schiphol wil niet op die beschuldiging van monopolie reageren, omdat hij dit specifieke dossier niet kent, maar zegt dat zijn luchthaven niet alleen ruimte biedt aan wereldmerken, maar ook aan Nederlandse producten. Wel bevestigt hij dat Schiphol het laatste woord heeft in wie zich wel en wie zich niet zich op Schiphol mag vestigen.

Naar de rechter

Van Nieuwenhoven zegt het er niet bij te laten zitten. Hoewel de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn zaak al heeft afgewezen vanwege tijdgebrek en onvoldoende maatschappelijke impact, wil de ondernemer naar de rechter stappen voor zijn gelijk.