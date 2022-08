Oekraïners vinden snel baan in de stad: "Het helpt dat ze vaak een beetje Engels spreken"

Oekraïense vluchtelingen kunnen in Amsterdam snel aan de slag. Volgens de meest recente cijfers van het UWV hebben in Nederland inmiddels ruim 31.000 Oekraïners werk gevonden, van wie minstens 13 procent in Amsterdam. Zo werden de afgelopen maand in Amsterdam er nog 145 aan een baan geholpen.

Iemand die op deze manier een baan vond, is Anna Tomilova. Ze werkt bij een uitzendbureau en helpt andere Oekraïners die minder goed Engels spreken. "Ik kwam in mei aan in Nederland, en kon al medio juni aan de slag bij Manpower", vertelt Anna.

Oekraïners mogen, anders dan andere vluchtelingen, direct na registratie aan de slag in Nederland. En dat gaat goed, constateerden ook wethouder Groot Wassink en minister Van Gennip van Sociale Zaken bij een bezoek aan het stadsdeelkantoor in Zuid.

En ook veel andere Oekraïners vinden opvallend snel een baan, zeker in vergelijking met vluchtelingen uit andere landen "Wat je ziet is dat het wel echt helpt dat veel Oekraïners een beetje Engels spreken, dat de Oekraïense taal meer op de talen in Europa lijkt dan als je bijvoorbeeld uit Syrië of Afghanistan komt", aldus minister Van Gennip.

Aan het werk komen gaat dus in veel gevallen goed, maar veel Oekraïners werken volgens wethouder Groot Wassink nog wel onder hun opleidingsniveau. "Want hoe je dat moet doen met taal en diploma's en zo is nog best een ingewikkelde puzzel."

Hoewel in eerste instantie nog gedacht werd dat de oorlog in Oekraïne relatief kort zou duren, lijkt het er nu sterk op dat de gevechten nog lange tijd zullen aanhouden. En dat betekent ook iets voor de perspectieven van de vluchtelingen die hier nu aan het werk zijn.

Minister Van Gennip: "Stel dat de oorlog snel afgelopen is en deze mensen kunnen terug, dan zijn we natuurlijk ontzettend blij voor ze. Maar de kans dat die oorlog nog een aantal jaar doorgaat of dat het land zo verwoest is dat heel veel mensen hier willen blijven is best aanzienlijk, dus daar moeten we ons ook op voorbereiden."