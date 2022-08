Uitbraak iepziekte op Enkhuizerzand: 30 bomen moeten wijken

De zieke iepen moeten verwijderd worden om de verspreiding zoveel mogelijk te beperken. Ook kunnen hitte en droogte de ziekte versnellen. "De bomen worden aankomende woensdag gekapt", schrijft de gemeente. "We willen voorkomen dat andere bomen ook ziek worden." De eigenaar van het gebied, EuroParcs Enkhuizen, moet de kaalslag gaan uitvoeren.

Op een later moment zal EuroParcs bomen terugplaatsen die passen in de plannen voor het opnieuw inrichten van het gebied. Of dat weer iepen worden of een andere boomsoort is nog niet bekend.

Veel voorkomende ziekte

Het is niet de eerste keer dat de iepziekte toeslaat in West-Friesland. In juli vorig jaar werden ook al zo'n 70 zieke iepen langs de Wogmeer in Spierdijk en aan de Bennemeersweg in Twisk door het waterschap verwijderd.