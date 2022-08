De Peiling: nachtvluchten op Schiphol moeten verboden worden

Suzanne Kröger stapte in maart al naar de Raad van State met het initiatiefwetsvoorstel. "Zonder nachtvluchten kunnen er 22.000 huizen gebouwd worden", zei Kröger in maart tegen NH Nieuws. "Wat GroenLinks betreft gaan woningen boven vliegtuigen."

De bouw van nieuwe woningen in de omgeving van Schiphol is onderhevig aan strenge geluidsregels. De overheid wil koste wat kost voorkomen dat er inwoners bijkomen, die in de toekomst klagen over Schiphol.

Betere motivatie

De Raad van State zet alleen een streep door het wetsvoorstel. Volgens hen heeft GroenLinks onvoldoende onderzoek gedaan naar alternatieven die nachtelijke vliegtuigoverlast kunnen beperken. "Zonder het doorlopen van de stappen uit de internationale afspraken staat Europese regelgeving een verbod op nachtvluchten op Schiphol niet toe", aldus de Raad van State, die Kröger adviseert haar voorstel beter te motiveren.

Moet er een verbod komen op nachtvluchten op Schiphol?