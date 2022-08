Man (20) aangehouden na inbraak in Hoorn

Via een duidelijk signalement kon het slachtoffer aangeven wie er had ingebroken, waarna de politie later op de dag een 20-jarige man uit Hoorn kon aanhouden. De verdachte zit op dit moment nog vast. De politie doet onderzoek naar de inbraak en zoekt getuigen.

Rond 18.00 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een inbraak op de Hoornse straat Marskramer, dat in de middag had plaatsgevonden. Het slachtoffer miste verschillende goederen.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

