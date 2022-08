Zoektocht naar nieuwe trainer duurt voort, maar De Spartaan blijft voorlopig bestaan

Gymvereniging De Spartaan uit Midwoud blijft voorlopig voortbestaan. Dat is gisteren naar voren gekomen tijdens een ledenvergadering. De vereniging heeft namelijk een nieuwe trainer gevonden die het stokje tot het einde van het jaar wil overnemen. "Het was voor ons een hele opluchting dat De Spartaan nog niet hoeft te stoppen."

Nadat de vorige trainer een paar maanden geleden had aangegeven te stoppen, dreigde het doek te vallen voor de 104 jaar oude gymvereniging in Midwoud. De Spartaan heeft namelijk geen vervanger om de ruim 60 leden iedere maandagavond les te kunnen geven.

Gert Druif, bestuurslid bij de gymvereniging, vertelde vorige week aan WEEFF/NH Nieuws dat ze het 'ontzettend jammer zouden vinden als De Spartaan niet zou kunnen voortbestaan'. "Wij zijn al tijden bezig met de zoektocht naar een nieuwe trainer, maar tot nu toe hebben we geen geschikte kandidaat kunnen vinden", aldus Druif.

Tijdelijke vervanging

Hoewel de meeste leden al op de hoogte waren van de penibele situatie bij De Spartaan, werd gisteravond een ledenvergadering gehouden. Daarin is naar voren gekomen dat er iemand bereid is gevonden om de trainingen tot het einde van dit jaar over te nemen.

"We hebben het dus op kunnen rekken naar eind december", vertelt een voor nu opgeluchte Druif. "Maar als er volgend jaar geen definitieve vervanging komt kan het alsnog ophouden."

De gymvereniging moet nog met de nieuwe trainer om de tafel om het een en ander op papier te zetten. De zoektocht naar een geschikte trainer voor volgend jaar is nog in volle gang. "Daarbij willen we onder meer studenten benaderen in de ALO-opleiding", vertelt Druif. "Het blijft een moeilijk verhaal, maar we blijven het proberen."

Vacatures ingevuld

Ook voor de twee openstaande vacatures in het bestuur van De Spartaan, die van secretaris en penningmeester, heeft de vereniging mensen bereid gevonden om de taak op zich te nemen. Dit zijn ouders van kinderen die momenteel op de gymvereniging actief zijn.

Ook met hen gaat het huidige bestuur binnenkort om de tafel, al houdt Druif een slag om de arm. "Alles blijft er natuurlijk van afhankelijk of wij binnenkort een nieuwe trainer hebben, die onze leden iedere maandagavond gymlessen kan geven."